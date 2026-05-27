Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Zscaler-Aktie. Nachdem sich der Kurs des Cybersicherheitsunternehmens in den letzten Wochen sehr stark entwickelt hat, bricht er am Mittwochmorgen um über -20% im europäischen Handel ein. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurssturz und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Bärenstarke Zahlen Es ist einmal mehr einer dieser Fälle, in denen ein Technologieunternehmen bärenstarke Zahlen vorstellt, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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