DJ PTA-PVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Siemens Energy AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

München (pta000/27.05.2026/09:55 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Siemens Energy AG Legal Entity Identifier (LEI): 5299005CHJZ14D4FDJ62 Straße, Hausnr: Otto-Hahn-Ring 6 PLZ: 81739 Ort: München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz und Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 22.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 3,04 0,04 3,08 861.104.914 letzte 2,99799578196 0,04 3,03 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000ENER6Y0 0 26.191.196 0,00 3,04 Summe: 26.191.196 3,04

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Laufzeit Securities lent (right to recall) 60.194 0,01 Collateral Given (right to 254.485 0,03 recall) Summe: 314.679 0,04

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. - Amundi S.A. CPR Asset Management S.A. - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Japan Ltd. - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Ireland Limited - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Deutschland GmbH - Amundi S.A. Societe Generale Gestion - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Austria GmbH - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi SGR SpA - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. SABADELL ASSET MANAGEMENT SA, SGIIC - Amundi S.A. Amundi Asset Management S.A.S. Amundi Iberia SGICC, SA - - - -

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 27.05.2026

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 27, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)