Das System wird mit Gehwegplatten beschwert, so dass kein Rammen oder Betonieren im Boden nötig ist. Das kann die Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden vereinfachen, so der Hersteller. Der Frechener Montagesystem-Hersteller Lorenz hat eine modulare Unterkonstruktion für Freiflächenanlagen auf den Markt gebracht, bei der handelsübliche Gehwegplatten für den nötigen Ballast sorgen. Die Platten werden hochkant auf die Füße gestellt und mit speziellen Steinhaltern fixiert. Anders als bei Rammfundamenten oder Betonierungen müssen die Installateure nicht in den Boden eindringen. Der Hersteller wirbt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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