EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52-60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2334158 27.05.2026 CET/CEST
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