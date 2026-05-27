Die Aktien von secunet haben unser Kursziel von 205 EUR erreicht, nachdem sie seit unserem Upgrade auf BUY bei 170 EUR eine starke Entwicklung gezeigt haben. Das Unternehmen bleibt ein hochwertiges Cybersecurity-Asset mit einer starken Präsenz im öffentlichen Sektor, solider Sichtbarkeit des Auftragsbestands und einer Netto-Cash-Bilanz. Das erste Quartal war operativ solide, mit Umsätzen über den Konsensschätzungen und einem starken Auftragseingang, welcher die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unterstützt, obwohl die Rentabilität saisonal schwach war. Die strukturelle Nachfrage bleibt intakt, unterstützt durch steigende IT-Sicherheitsausgaben in Deutschland und anhaltende Cyber-Bedrohungen. Da jedoch der positive Ausblick nun weitgehend im Aktienkurs reflektiert ist, erscheint das Risiko-Rendite-Verhältnis ausgewogen. Wir bestätigen unser Kursziel und stufen die Aktie auf HOLD herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
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