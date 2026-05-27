FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 610 (660) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES IQE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 60 PENCE - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1377 (1386) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2910 (2860) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 177 (162) USD - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CRANSWICK TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 6100 (5500) PENCE - RBC RAISES HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 715 (705) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News