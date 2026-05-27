E.ON präsentierte vor zwei Wochen die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Der Markt war zufrieden. In einer ersten Reaktion ging es für die Versorger-Aktie nach oben. Die bis dato dominierende Korrektur schien vor ihrem Ende zu stehen. Der Kursbereich von 19 Euro erwies sich jedoch als zu hohe Hürde. Die E.ON-Aktie verpasste den entscheidenden Befreiungsschlag und orientierte sich wieder gen Süden. Mit dem Erreichen der 18 Euro steht der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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