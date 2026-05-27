Berlin - Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert von der Politik einen stärkeren Fokus auf den Umgang mit Künstlicher Intelligenz.



"Eine Diskussion, die wir überhaupt nicht führen, die wir sehr viel dringender führen müssten, ist: Wie gehen wir mit KI um und wie werden wir hier stark?", sagte sie am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Wo kommen die Rechenzentren her, mit denen wir eigene Anwendungen entwickeln können? Können wir vielleicht sogar auch eigene Modelle entwickeln? Wo kommt die Energie dafür her?"



Das sei etwas, was die Wirtschaft und das Wachstum in Zukunft sehr stark beeinflussen werde, ob man da mitspielen werde oder eben hinten dran bleibe. Und das sei aber etwas, was in der ganzen öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle spiele. "Es wird sehr viel über den Tankrabatt diskutiert, aber ganz wenig, eigentlich nie, über die Rechenzentren, die wir brauchen für KI-Entwicklungen, und das ist etwas, was ich mir von der Regierung eigentlich wirklich wünschen würde", so Schnitzer.





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