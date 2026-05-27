Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der SMI am Mittwoch seine Gewinnserie unbeirrt fortgesetzt. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung scheine aber schwer zu beschädigen zu sein, so ein Händler. Zudem war an der Wall Street die KI-Euphorie ungebrochen und schon die Tech-Werte nach oben. Allerdings zeigten sich nach den vergangenen Wochen mit teils starken Gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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