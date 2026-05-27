Zürich - Erneut technisches Problem bei der Flugsicherung Skyguide: Heute Mittwoch ist die Kapazität am Flughafen Zürich um zehn Prozent reduziert. Aktuell dürfen nur noch 35 Maschinen pro Stunde landen. Auslöser für die Störung ist ein Update bei einer Applikation, die für Anflüge benötigt wird. Dieses wurde gemäss Angaben von Skyguide in der Nacht auf Mittwoch durchgeführt. Daraufhin sei am Morgen ein Fehlverhalten der Applikation festgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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