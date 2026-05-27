Der Solarvault-3-Batteriespeicher von Jackery, der für Balkonkraftwerke und bestehende Photovoltaik-Anlagen konzipiert ist, verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen. Der US-amerikanische Spezialist für tragbare Photovoltaik, Jackery, hat bei seinem neuen Batteriespeicher Solarvault 3 die Schutzmechanismen direkt in die Systemarchitektur integriert. Die neue Speicherlösung für Privathaushalte soll mit ihrem Safety-by-Design-Ansatz hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Diese folgen einem mehrstufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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