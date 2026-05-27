Der neue ESA-Batteriespeicher von Goodwe soll schnell installierbar und leicht konfigurierbar sein. Das soll die Effizienz von Installateuren in dem wettbewerbsintensiven Markt für Photovoltaik-Batteriespeicher steigern. Der chinesische Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Batteriespeichern, Goodwe, hat seinen neuen Stromspeicher für Privathaushalte ESA in Deutschland vorgestellt. Im Fokus der Entwicklung stand die Frage, wie eine schnelle Installation, vereinfachte Inbetriebnahme und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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