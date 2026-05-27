Auf diese Nachricht haben sich alle gestürzt: Der Kraftwerkshersteller 2G Energy hat den von Investoren schon seit vielen Monaten erwarteten ersten Auftrag aus dem Bereich Data-Center für einen US-Kunden gemeldet. Dem Vernehmen nach geht es um ein Auftragsvolumen im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich. Für 2G ist es damit der größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte. CFO Friedrich Pehle hat also geliefert und die bei seiner Präsentation auf der Frühjahrskonferenz Mitte Mai 2026 in Frankfurt geschürten Erwartungen bestätigt. "Alle Signale, die wir erhalten, also die Art der Fragen oder auch die Dokumente, die uns zugestellt werden, lassen uns nicht daran zweifeln, dass das Projekt in den USA ordnungsgemäß abläuft und deswegen die finale Bestellung jetzt auch kommen wird", sagte Pehle bei seinem Vortrag in Frankfurt und deutete zudem an, dass womöglich noch ein weiterer Auftrag - über die bislang in der heißen Ausschreibungsphase befindlichen Angebote hinaus - hinzukommt ...

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