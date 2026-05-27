DJ RWE investiert weitere 60 Mio Euro in Fusions-Startup Focused Energy

DOW JONES--RWE hat seine Beteiligung an dem Darmstädter Kernfusions-Startup Focused Energy ausgebaut. Wie der Energiekonzern mitteilte, hat er sich mit weiteren 60 Millionen Euro an einer Finanzierungsrunde beteiligt. Focused Energy hat in dieser Runde nach eigenen Angaben 240 Millionen US-Dollar eingeworben und ist zum wertvollsten Fusionsunternehmen Europas aufgestiegen.

Das Kapital will Focused Energy fast vollständig in Biblis auf dem ehemaligen Kernkraftwerksgelände von RWE investieren. Focused Energy setzt auf die Laserfusion, was nach Angaben des Unternehmens der bislang einzige Ansatz in der Kernfusion mit wissenschaftlich belegtem Nettoenergiegewinn ist.

Deutschland sei "gut positioniert, global eine Spitzenrolle in der Kernfusion einzunehmen", sagte RWE-CEO Markus Krebber.

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May 27, 2026 06:24 ET (10:24 GMT)

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