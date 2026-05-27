München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind zuletzt etwas gesunken. Der Preis für einen Liter Super E10 liegt derzeit im bundesweiten Durchschnitt bei 1,981 Euro, während Diesel 1,952 Euro kostet, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Bei E10 war das ein Minus von 2,7 Cent zur Vorwoche, bei Diesel um 4,5 Cent.
Aus Sicht des Automobilklubs ist der Rückgang aber nicht deutlich genug. Trotz eines Rückgangs des Rohölpreises um über 10 US-Dollar pro Barrel in der vergangenen Woche seien die Preise an den Zapfsäulen nur geringfügig gesunken. Der ADAC kritisierte, dass die Mineralölkonzerne günstigere Einkaufsbedingungen nur verzögert an die Verbraucher weitergeben, während Preiserhöhungen schnell umgesetzt würden.
Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs blieb im Vergleich zur Vorwoche weitgehend unverändert und hatte daher keinen wesentlichen Einfluss auf die Kraftstoffpreise. Ein starker Euro führt normalerweise zu günstigeren Einkaufsbedingungen. Angesichts der starken Preisschwankungen auf dem Ölmarkt war der Wechselkurs zuletzt als maßgeblicher Faktor aber eher zu vernachlässigen.
Aus Sicht des Automobilklubs ist der Rückgang aber nicht deutlich genug. Trotz eines Rückgangs des Rohölpreises um über 10 US-Dollar pro Barrel in der vergangenen Woche seien die Preise an den Zapfsäulen nur geringfügig gesunken. Der ADAC kritisierte, dass die Mineralölkonzerne günstigere Einkaufsbedingungen nur verzögert an die Verbraucher weitergeben, während Preiserhöhungen schnell umgesetzt würden.
Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs blieb im Vergleich zur Vorwoche weitgehend unverändert und hatte daher keinen wesentlichen Einfluss auf die Kraftstoffpreise. Ein starker Euro führt normalerweise zu günstigeren Einkaufsbedingungen. Angesichts der starken Preisschwankungen auf dem Ölmarkt war der Wechselkurs zuletzt als maßgeblicher Faktor aber eher zu vernachlässigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur