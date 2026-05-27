Mit der Novelle des Baugesetzbuches will der Bund Planungsverfahren zu beschleunigen, damit der Netzausbau schneller wird. Der Verband BDEW befürchtet jedoch neue Einschränkungen für Windenergieanlagen und große Batteriespeicher. Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts (BauGB-Novelle) auf den Weg gebracht. Damit will der Bund Bauleitplanverfahren vereinfachen, der Wohnungsbau zum überragenden öffentlichen Interesse erklären und Kommunen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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