Nach einem kurzen Durchatmen im gestrigen Dienstagshandel macht der deutsche Leitindex heute wieder Dampf auf der Oberseite. Robuste Vorgaben aus den USA, sinkende Ölpreise und die noch immer vorhandene Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran halten die Erholung im Dax am Laufen.Der Dax schiebt sich so nach und nach an sein Rekordhoch heran. Dieses hatte er im Januar dieses Jahres im Bereich von 25.508 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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