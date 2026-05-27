Von Christophe Pouchoy & Alicia Daurignac, Fondsmanager des Echiquier Space von LFDE Paris / Frankfurt - Die unendliche Weiten des Weltraums erhalten Strukturen. 2026 könnte ein entscheidendes Jahr für die Raumfahrt werden. Der Sektor hat sich zu einer wesentlichen Komponente der Wirtschaft entwickelt, und nach dem erfolgreichen Abschluss der Mission Artemis II im April steht im weiteren Jahresverlauf der Börsengang von SpaceX an, dem grössten IPO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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