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ESPG sichert sich Finanzierungen über 18 Millionen Euro für LabCity Neu-Ulm - nächste Entwicklungs-phase eingeleitet



27.05.2026 / 14:10 CET/CEST

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ESPG sichert sich Finanzierungen über 18 Millionen Euro für LabCity Neu-Ulm - nächste Entwicklungsphase eingeleitet

Köln, 27. Mai 2026 - Die European Science Park Group (ESPG AG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat eine Finanzierung über 15,5 Millionen Euro mit der Volksbank Ulm-Biberach abgeschlossen. Damit konnte eine weitere Bank aus dem Volksbanken-Verbund als Finanzierungspartner gewonnen werden, nachdem bereits im Januar die Volksbank Magdeburg einen Kredit ausgereicht hatte. Gleichzeitig nimmt die ESPG AG weitere Finanzmittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro als Nachrangdarlehen auf und stärkt damit den finanziellen Spielraum für die konsequente Weiterentwicklung des Science-Park-Portfolios.



Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: "Die Zusage von unserem neuen Finanzierungspartner Volksbank Ulm-Biberach ist ein wichtiges Signal und unterstreicht das Vertrauen in unseren Kurs. Sie setzt den positiven Trend seit Beginn des Jahres fort. Zusammen mit einem neuen Nachrangdarlehen erhält die ESPG Spielraum, um die Weiterentwicklung unseres Portfolios und die nächsten Wachstumsschritte konsequent umzusetzen. Science Parks gewinnen in Deutschland weiter an Bedeutung und wir sind gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren."



Mit dem Eintritt in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung richtet die ESPG AG ihren Fokus auf konsequente Investitionen in das Immobilienportfolio aus sowie auf schlankere Strukturen. In diesem Zusammenhang ist Markus Drews nach acht Jahren im Vorstand in den Aufsichtsrat der ESPG AG gewechselt und bleibt der Gesellschaft damit weiterhin eng verbunden.



Markus Drews, Aufsichtsrat der ESPG AG, kommentiert seinen Wechsel in den Aufsichtsrat: "Ich durfte die Unternehmensentwicklung der heutigen European Science Park Group von der Gründungsidee an mitgestalten. Gemeinsam haben wir die ESPG als einen der ersten deutschen Immobilieninvestoren in dieser Assetklasse positioniert. Ich freue mich darauf, diesen Weg künftig als Aufsichtsrat und Gesellschafter weiter zu begleiten."





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG AG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG AG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

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espg@kirchhoff.de



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