Heißer Sommer: Goliath Resources - Start frei für 50.000-Meter-Bohrkampagne im Golden Triangle

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Goliath Resources startet die nächste große Phase auf Surebet: 50.000 Meter Bohrungen sollen das Goldsystem erweitern und die vermutete Quelle der Mineralisierung aufspüren.

Eine Trefferquote von 100% seit dem Jahr 2021 und sichtbares Gold in 92% aller bisherigen Bohrlöcher: Die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources (TSX-V: GOT; Frankfurt: B4IF) im berühmten Golden Triangle in British Columbia gehört zu den spannendsten Edelmetallprojekten Nordamerikas. Nun startet das Unternehmen die nächste Phase: Ein vollständig finanziertes Bohrprogramm über rund 50.000 Meter ist angelaufen. Ziel ist es, das bekannte 1,8 Quadratkilometer große Goldsystem auf dem zu 100% kontrollierten Projekt Golddigger systematisch zu erweitern und die vermutete magmatische Hauptquelle ("Motherlode-Feeder") zu lokalisieren.

Seit dem Entdeckungsjahr 2021 wurden auf dem Projekt bereits über 156,000 Meter gebohrt. Das neue, aggressive Programm soll nun die bekannten Zonen seitlich und in die Tiefe ausdehnen sowie markante geologische und magnetische Strukturen testen.

Das geologische Fundament: 5 Goldzonen mit 46 gestapelten Adern

Das verfeinerte geologische Modell von Goliath Resources basiert auf mehr als 1.500 Bohrloch-Durchstoßpunkten. Es definiert fünf primäre, goldreiche Zonen, die aus insgesamt 46 übereinander gestapelten goldreichen Gängen (Lodes) sowie eozänen Dykes bestehen. Alle Zonen sind in mehrere Richtungen weiterhin offen:

Golden Gate Zone (18 Lodes, ca. 1,3 x 1,0 km): Lieferte in Bohrloch GD-24-260 spektakuläre 34,52 g/t Goldäquivalent (AuEq) über 39 Meter .

. Surebet Zone (9 Lodes, ca. 1,2 x 1,0 km): An der Oberfläche über 1,1 km (Nordflanke) bzw. 1,0 km (Südflanke) nachweisbar. Spitzenbohrung GD-23-157 traf auf 21,08 g/t AuEq über 23 Meter .

. Bonanza Zone (5 Lodes, ca. 1,8 x 1,3 km): An der Oberfläche entlang der Nordflanke über rund 3 km verfolgbar, mit Erweiterungspotenzial von 1,3 km (Nordosten) und 600 m (Südwesten). Bohrloch GD-24-280 lieferte hier 8,35 g/t AuEq über 23 Meter .

. Whopper Zone (12 Lodes) & Eldorado Zone (2 Lodes): Ergänzen das gestapelte System.

Eozäne Dykes: Goldreiche Strukturen, die sich über 1,4 km in Nord-Süd-Richtung und bis zu 890 m vertikal erstrecken.

Die Suche nach dem "Feeder"

Eine markante magnetische Anomalie im Südwesten des Systems korreliert stark mit geologischen Strukturen. Die Geologen vermuten hier eine magmatische Intrusion, die als ursprüngliche Zubringerquelle (Feeder) für die gesamte Goldmineralisierung gedient haben könnte. Eine wissenschaftliche Studie der renommierten Colorado School of Mines stützt diese These einer gemeinsamen magmatischen Quelle für alle drei mineralisierten Gesteinsarten.

Sichtbares Gold und herausragende Metallurgie

Die Surebet-Entdeckung zeichnet sich durch außergewöhnlich hohe Gold-Präsenz aus: Von den bislang 386 niedergebrachten Bohrlöchern wiesen 355 Löcher (92%) mit bloßem Auge sichtbares Gold auf. Dieses tritt zudem in drei verschiedenen Gesteinspaketen auf (Sedimentgestein, vulkanische Einheiten und eozäne Dykes).

Auch auf metallurgischer Seite überzeugt das Projekt:

Erste Tests an einer repräsentativen Bohrkernprobe ergaben über einfache Schwerkraft- und Flotationsverfahren hervorragende Ausbringungsraten von 92,2% für Gold, 86,5% für Silber, 94,2% für Blei und 96,9% für Zink .

. Allein über die Schwerkraftabscheidung ließen sich bereits 48,8% des Goldes und 10,3% des Silbers (bei einer Korngröße von 327 Mikrometern) gewinnen.

(bei einer Korngröße von 327 Mikrometern) gewinnen. Ein kritischer Vorteil für zukünftige Betriebskosten und Genehmigungsverfahren: Für die Gewinnung von Gold und Silber ist keine Zyanidlaugung erforderlich.

Logistik und strategische Landposition

Aufgrund des großen Erfolges hat Goliath Resources sein Landpaket massiv von 66.608 auf 91.518 Hektar ausgebaut. Damit kontrolliert das Unternehmen nun stolze 56 Kilometer entlang des regional bedeutsamen Red-Line-Trends.

Neben seiner geologischen Beschaffenheit profitiert das Golddigger-Projekt von einer für westkanadische Verhältnisse außergewöhnlich günstigen Infrastruktur: Es liegt in der Nähe der Küste und verfügt über einen direkten Zugang zu einer kostengünstigen Binnenschifffahrtsroute zum etwa 190 Kilometer südlich gelegenen Hafen von Prince Rupert; zudem befindet es sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Infrastruktur rund um die Stadt Kitsault, einschließlich eines genehmigten Bergbaustandorts auf einem Brachgelände, das sich auf Privatgrundstücken befindet.

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