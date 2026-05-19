Mobilisierung erfolgt: Juggernaut Exploration - Big One vor erstem großen Bohrtest

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Juggernaut mobilisiert für ein 10.000-Meter-Bohrprogramm im Golden Triangle. Hochgradige Oberflächenproben und sichtbares Gold machen Big One zu einem spannenden Erstbohrziel.

Es ist genau jene Phase, auf die Explorations-Investoren warten: Ein neu entdecktes, weitläufiges System, hochgradige Oberflächenproben und nun der Startschuss für die erste große Bohrkampagne. Im legendären kanadischen "Golden Triangle" in British Columbia schaltet Juggernaut Exploration (TSX-V: JUGR / WKN A2PTXU) derzeit einen Gang höher. Das Unternehmen hat die Mobilisierung für ein gewaltiges, 10.000 Meter starkes Bohrprogramm auf seinem zu 100 Prozent kontrollierten Projekt "Big One" eingeleitet. Das erklärte Ziel: Die gold-, silber- und kupferreichen Aderstrukturen, die an der Oberfläche bereits für Aufsehen sorgten, nun systematisch in der Tiefe zu durchleuchten. Im Zentrum dieses ambitionierten Vorhabens steht die 22 Quadratkilometer große Eldorado-Zone.

Fokus auf mächtige Adern und sichtbares Gold

Die geplanten Bohrungen überlassen nichts dem Zufall. Sie zielen exakt auf jene hochspannenden Bereiche ab, in denen bei Oberflächenbeprobungen bereits mehrfach sichtbares Gold nachgewiesen werden konnte. Das Unternehmen fokussiert sich dabei primär auf drei prominente Top-Ziele: die Zonen Big Mac, Whopper und die XXXL-Ader innerhalb der Gold Dome-Zone.

Die bisherigen Dimensionen sind beachtlich: In der Big Mac-Zone erstreckt sich eine bis zu zehn Meter breite Ader über eine Streichlänge von mehr als 400 Metern an der Oberfläche - bei einem vertikalen Höhenunterschied von beeindruckenden 360 Metern. Bisherige Stichproben lieferten hier herausragende Werte von bis zu 113,92 Gramm pro Tonne (g/t) Goldäquivalent (AuEq), während erste Schlitzproben 4,89 g/t AuEq über mächtige 5,21 Meter ergaben.

Ähnlich vielversprechend präsentiert sich die Whopper-Ader mit Breiten von bis zu fünf Metern. Eingebettet in eine 50 Meter breite Scherzone, lässt sie sich über 500 Meter an der Oberfläche verfolgen. Hier untermauern Stichproben mit bis zu 43,94 g/t AuEq und Schlitzproben von 6,89 g/t AuEq über vier Meter das enorme Potenzial. Auch in der XXXL-Ader glänzten Stichproben mit Gehalten von bis zu 139,21 g/t AuEq. Besonders ermutigend für Investoren: In allen drei Zonen wurde grobkörniges, ungebundenes Gold mit einer Größe von bis zu 150 Mikrometern direkt im Gestein beobachtet.

Das große Bild: Verborgenes System als geologischer Motor?

Was das Eldorado-System für die Rohstoffbranche besonders attraktiv macht, ist seine schiere Größe: Es ist geologisch in mehrere Richtungen völlig offen. Historische Stichproben aus über 400 mineralisierten Adern innerhalb dieses Areals erreichten Spitzenwerte von sensationellen 263,70 g/t AuEq. Hinzu kommt die drei Quadratkilometer große Gold Swarm-Entdeckung mit mehr als 100 an die Oberfläche tretenden polymetallischen Adern und Proben von bis zu 231,81 g/t AuEq.

Eine petrographische Studie der renommierten Colorado School of Mines liefert weitere Puzzleteile für eine faszinierende Entstehungsgeschichte. Sie bestätigte nicht nur, dass das Gold in einer relativ reinen, leicht abbaubaren (frei mahlbaren) Form vorliegt, sondern entdeckte auch hochinteressante Flüssigkeitseinschlüsse in den Quarzadern. Diese deuten auf eine Entstehung unter hohem Druck hin und sind ein starkes Indiz für einen magmatischen Ursprung.

Detaillierte Kartierungen untermauern diese These: Die Mineralisierung auf Big One steht offenbar in direktem Zusammenhang mit einem gewaltigen System aus der Jura- bis Kreidezeit. Das ist exakt dieselbe geologische Epoche, die auch die nahegelegene, weltbekannte Galore Creek Porphyr-Lagerstätte hervorgebracht hat. Die Geologen von Juggernaut wittern hier eine signifikante Chance: Eine verborgene, massive Quelle in der Tiefe könnte der Motor für die ausgedehnten Gold-, Silber- und Kupferadern an der Oberfläche sein. Das anstehende Bohrprogramm soll genau dieses Modell auf die Probe stellen.

Solides Fundament: Top-Lage und absolute Planungssicherheit

Neben der erstklassigen Geologie stimmt bei Big One auch die Standortqualität. Das Projekt liegt im Herzen einer der besten Bergbauregionen der Welt, in direkter Nachbarschaft zu Branchen-Giganten wie dem KSM-Projekt (das zu den weltweit größten bekannten Goldreserven zählt) und der hochgradigen Epithermal-Goldlagerstätte Brucejack.

Trotz der Weitläufigkeit der Region punktet das Grundstück mit logistischen handfesten Vorteilen: Es ist ganzjährig per Hubschrauber erreichbar. Die Galore Creek Road verläuft nur 15 Kilometer südöstlich und die Scud River-Landepiste liegt quasi vor der Haustür (zwei Kilometer westlich). Ein massiver Pluspunkt für die zukünftige Entwicklung: Die kanadische Regierung hat Investitionen in Höhe von 20 Millionen Dollar für den weiteren Ausbau der Galore Creek Road zugesagt - ein enormer infrastruktureller Rückenwind.

Zusätzlichen Rückhalt und absolute Planungssicherheit erhält Juggernaut Exploration durch eine großzügige, bis zum 31. März 2031 gültige Bohrgenehmigung. Dies ermöglicht es dem Management, das ambitionierte Bohrprogrammohne weitere bürokratische Hürden umzusetzen. Für Rohstoffinvestoren beginnt damit eine der spannendsten Phasen im Lebenszyklus eines Explorers: Die kommenden Bohrergebnisse werden nicht nur die Ausdehnung der Mineralisierung in der Tiefe definieren, sondern könnten auch beginnen, den wahren Wert dieses potenziell riesigen Systems endgültig ans Tageslicht bringen.

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