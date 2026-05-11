Bohrstart diesen Sommer: Gold Runner Exploration - Eisschmelze legt massives Gold- und Silber-System frei

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Gold Runner Exploration kombiniert hochgradige Gold-Silber-Ziele im Golden Triangle mit tiefen Carlin-Targets in Nevada - und bietet damit gleich zwei spekulative Explorationshebel.

Wenn das Eis schmilzt, kommen verborgene Schätze ans Licht - und wenn modernste Geophysik durch dicke Vulkangesteinsschichten blickt, eröffnen sich riesige neue Lagerstätten-Potenziale. Genau diese faszinierende Kombination bietet Gold Runner Exploration (CSE: GRUN | FRA: CE70). Das Unternehmen positioniert sich mit einem strategisch extrem smarten Portfolio in zwei der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt: "High-Grade"-Chancen im kanadischen Golden Triangle treffen auf potenziell hochvolumige Tiefen-Ziele in Nevada.

Golden Girl (B.C.): Gletscherrückzug enthüllt gigantisches System

Das 8.471 Hektar große Flaggschiffprojekt Golden Girl liegt im geologisch hochgradig relevanten Stikine-Gesteinspaket von British Columbia - nur 60 Kilometer westlich der Eskay Creek Mine und 20 Kilometer westlich der Snip Mine. Die eigentliche Sensation ist hier jedoch das Timing: Der fortschreitende Gletscherrückzug hat Flächen freigelegt, die jahrzehntelang physisch unerreichbar waren.

Auf exakt diesen neuen Flächen führte das B-ALL Syndicate, dessen Vorarbeiten bereits die erfolgreichen Goldexplorer Goliath Resources und Juggernaut Exploration ins Rampenlicht rückten, im Jahr 2024 erstmals Explorationen durch. Das Resultat ist ein gewaltiges, 12 mal 7 Kilometer großes, strukturell kontrolliertes Scherzonen-System. Es zeigt eine deutliche Zonierung mit einem goldreichen Kern in der sogenannten Grand Slam Zone und einem silberreichen Halo in der Skyhigh Zone.

Die bisherigen Gesteinsproben aus den sulfidreichen Adern dokumentieren ein extremes Polymetall-Potenzial mit Goldgehalten von bis zu 11,28 g/t und Silberwerten von bis zu 3.262 g/t. Hinzu kommen massive Basismetallvorkommen mit bis zu 5,37% Kupfer, über 20% Blei und bis zu 14,15% Zink. Insgesamt wiesen dabei 47 der entnommenen Proben Werte von über 1 g/t Goldäquivalent (AuEq) auf.

Tuscarora (Nevada): Auf der Jagd nach den Carlin-Riesen

In Nevada hingegen geht es in die Tiefe. Der Tuscarora-Komplex liegt in einem eozänen Caldera-Komplex unmittelbar nördlich bis nordöstlich des berühmten Carlin-Trends, aus dem historisch bereits über 94 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Hier verfolgt Gold Runner zwei primäre Ziele. Zum einen geht es um epithermale Bonanza-Adern, für die historische Proben aus der auf dem Projekt liegenden Falcon Mine bereits unfassbare Werte von bis zu 6.395,1 Unzen pro Tonne Silber zutage brachten. Zum anderen locken in der Tiefe sedimentgebundene Goldsysteme des Carlin-Typs. Das Zielgebiet dafür liegt an der Unkonformität zwischen tertiären Vulkaniten und dem darunterliegenden paläozoischen Metasediment-Gestein, das aus Quarziten und Siltsteinen besteht.

Um durch die vulkanische Überdeckung zu blicken, nutzte Gold Runner das moderne HSAMT-Verfahren (Hybrid-Source Audio Magnetotellurics). Flache Widerstandshochs deuten hier auf Silica-Sulfid-Mineralisierungen hin, während tiefere Zonen auf Karbonatlösungen verweisen. Daraus ergaben sich 12 hochprioritäre Bohrziele, die nun in einem 3.962 bis 5.029 Meter umfassenden Bohrprogramm getestet werden sollen.

Starkes Team, extrem enge Aktienstruktur

Einen massiven Hebel liefert die Kapitalstruktur: Zum Stichtag 08. Mai 2026 weist das Unternehmen lediglich 18.023.607 Stammaktien auf. Inklusive der 14.005.412 Warrants und 1.425.000 Aktienoptionen ergibt sich eine voll verwässerte Aktienzahl von gerade einmal 33.454.019. Flankiert wird dies durch die Cornerstone-Aktionäre wie Goliath Resources und Juggernaut Exploration.

Operativ wird das Unternehmen von erfahrenen Branchenveteranen gelenkt. CEO Chris Wensley bringt über 40 Jahre Managementerfahrung ein und war ehemals CEO von Petro Horizon. Finanzvorstand (CFO) Robert Suttie verfügt über fast dreißig Jahre Erfahrung im Bereich der Finanzberichterstattung, davon zehn Jahre in der Wirtschaftsprüfung. Die fachliche Leitung übernimmt Senior Geologist Dr. Craig Mach, der einen PhD in Economic Geology hält und Stationen bei Barrick und Newmont vorweisen kann, während Alan Morris als Qualified Person (QP) und Fellow der Society of Economic Geologists im Advisory Board agiert. Komplettiert wird das Gremium durch den Berater Juan Ruiz, der auf 17 Jahre Nevada-Erfahrung, unter anderem bei Jerritt Canyon, zurückblickt.

Fazit: Kalkuliertes Risiko mit enormem Upside

Gold Runner bleibt ein Junior-Explorer mit branchenüblichen Risiken. Die historischen Proben sind selektiv, im Tuscarora-Komplex fehlt noch die formelle NI 43-101-Verifizierung und tiefe Bohrungen in Nevada sind stets anspruchsvoll. Doch die strategische Ausgangslage - die Kombination aus freigelegten hochgradigen Zonen in Kanada und ungetesteten, potenziell riesigen Carlin-Systemen in Nevada - bietet spekulativen Investoren eine unserer Ansicht nach überproportionale Chance. Die anstehenden Bohrresultate und später Ergebnisse von Golden Girl dürften zum entscheidenden Katalysator werden.

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Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38171A2092,CA48132D3094,CA38071C1077