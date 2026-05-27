Beim deutschen Sportartikelriesen Adidas sorgt eine deutliche Aufwärtsbewegung für Aufsehen auf dem Parkett. Nach einer Phase mit deutlichen Abschlägen hat das Papier im jüngsten Handelsverlauf massiv an Boden gutgemacht. Damit hebt sich der Titel deutlich vom restlichen Markt ab, der sich zur gleichen Zeit wesentlich ruhiger präsentierte. Unter Marktteilnehmern keimt nun die Hoffnung auf, dass die Aktie vor einer nachhaltigen Erholung stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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