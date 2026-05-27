Die Adidas-Aktie legt am Mittwoch 7 Prozent zu und holt seinen Jahresverlust fast komplett auf. Drei Treiber sorgen dafür, dass der Sportartikelriese kurz vor der WM wieder Fahrt aufnimmt. Adidas hat am Mittwoch mit einem Kurssprung von mehr als sechs Prozent auf rund 167 Euro die Spitze im DAX übernommen. Damit hat die Aktie erstmals seit März des Vorjahres wieder ihre 200-Tage-Linie überquert, und das Jahresverlust, der zwischenzeitlich auf fast ein Viertel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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