Diesen Sommer will die Bundesnetzagentur eine Festlegung zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) vorlegen. Nun hat sie einen Zwischenstand veröffentlicht. Prosumer sollen einen höheren Grundpreis für Strom zahlen. Die Bundesnetzagentur hat ihren vorläufigen Zwischenstand zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) vorgestellt. Dieser Stand soll in den Entwurf einer Festlegung einfließen, die die Behörde im Sommer veröffentlicht und dann förmlich konsultiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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