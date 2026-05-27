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Ernst Russ AG: Erhöhung des Streubesitzes nach erfolgreicher Umplatzierung von Aktien durch Hauptaktionäre



27.05.2026 / 14:53 CET/CEST

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Hamburg, 27. Mai 2026 - Die Hamburger Reederei Ernst Russ AG wurde von ihren Hauptaktionären über die Umplatzierung von Aktien informiert. Die erfolgreiche und überzeichnete Privatplatzierung stärkt den Streubesitz der Ernst Russ-Aktie von 24,7 % auf 28,0 %. Die Transaktion steht im Einklang mit der strategischen Neuausrichtung der Ernst Russ AG und ist ein weiterer Baustein auf dem eingeschlagenen Kurs: Mit dem gezielten Aufbau einer diversifizierten Flotte über mehrere Schifffahrtssegmente hinweg, langfristigen Charterverträgen und renommierten Vertragspartnern schafft das Unternehmen eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Die Erweiterung der Aktionärsbasis stärkt die Kapitalmarktpräsenz der Ernst Russ AG, erhöht die Liquidität der Aktie und legt damit die Grundlage für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung. Die Hauptaktionäre teilen die strategische Überzeugung der Ernst Russ AG und werden den eingeschlagenen Kurs des Unternehmens weiter aktiv begleiten und unterstützen. "Die Ernst Russ AG begrüßt die Umplatzierung eines Teils der Aktien und dankt allen beteiligten Akteuren. Das ausgeprägte Interesse zahlreicher Neuinvestoren ist ein klarer Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unterstreicht die Kapitalmarktattraktivität unserer Aktie," sagt Dr. Christopher Eilers, Co-CEO und CFO der Ernst Russ AG. Der Dreimonatsbericht und die Investoren Präsentation fürs erste Quartal 2026 werden am 28. Mai 2026 veröffentlicht und im Rahmen eines Earnings Call erläutert. Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die bestehende Flotte umfasst Containerschiffe verschiedener Größenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über ein Orderbuch mit Neubauten, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt. Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



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