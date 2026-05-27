Die kurze Schwächephase im März ist längst überwunden. Seit April befindet sich die Infineon-Aktie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend und hat mit 79,20 € ein neues Allzeithoch seit dem Jahr 2000 erreicht. Am Mittwoch notiert sie bei 78 €, mit einem aktuellen Plus von +1%. Die zentrale Frage lautet nun: Ist weiteres Potenzial vorhanden oder ist das Niveau bereits ambitioniert? Halbleiterkonzern profitiert von strukturellem KI-Trend Infineon Technologies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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