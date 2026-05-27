Die Aktie von Adobe steht seit Monaten unter massivem Druck, obwohl das Unternehmen operativ weiter auf Rekordniveau arbeitet. Der Kurs konnte sich in den vergangenen Wochen zumindest stabilisieren. Während viele Anleger im Zuge des KI-Booms einen tiefgreifenden Umbruch der Softwarebranche fürchten, sprechen die Geschäftszahlen des Konzerns bislang eine andere Sprache. Adobe trotzt dem Ausverkauf im Softwaresektor Kaum ein großes Softwareunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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