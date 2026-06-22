Adobe baut seine KI-Strategie mit der neuen Plattform "CX Enterprise Coworker" massiv aus und will Unternehmen bei automatisierter, personalisierter Content-Produktion unterstützen. Trotz Rekordumsatz, Aktienrückkaufprogramm und prominenter Partner wie Microsoft, Anthropic, WPP und Accenture bleibt die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief stark unter Druck. Anleger zweifeln weiter an der KI-Monetarisierung, der Führungsstabilität und daran, ob Adobe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de