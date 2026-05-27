Nach der Rekordrally an den US-Aktienmärkten am Vortag dürfte es zur Wochenmitte weiter nach oben gehen. Anhaltender Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), niedrigere Ölpreise und sinkende Anleiherenditen sollten die positive Anlegerstimmung aufrechterhalten. Der Dow Jones Industrial wird eine Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 50.612 Punkte taxiert und nähert sich damit seinem Rekordhoch bei 50.830 Punkten vom Freitag. Dem Nasdaq 100 winkt eine weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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