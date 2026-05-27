EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG:
Gräfelfing, 27.05.2026. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 16.901 (i.Vj. TEUR 7.014). Nach Abzug von Steuern in Höhe von TEUR 4.930 (i. Vj. 2.137) ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 11.971 (i.Vj. TEUR 3.494).
Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juli 2026 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.
Kontakt:mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Carsten Bokelmann
Vorstand
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85 85 2-0
Fax: 089/85 85 2-505
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
|Rottenbucher Straße 28
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 858 52-305
|Fax:
|+49 (0)89 858 52-5 05
|E-Mail:
|investor-relations@mwbfairtrade.com
|Internet:
|www.mwbfairtrade.com
|ISIN:
|DE000A3EYLC7
|WKN:
|A3EYLC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334408
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