Jensen Huang setzt auf Taiwan: Nvidia will dort jährlich bis zu 150 Milliarden US-Dollar ausgeben.Nvidia plant, jährlich rund 150 Milliarden US-Dollar in Taiwan zu investieren, berichteten Nachrichtenagenturen am Mittwoch unter Berufung auf Äußerungen von CEO Jensen Huang bei einer Veranstaltung in Taipeh. Reuters zitiert Huang wiefolgt: "Vor vier, fünf Jahren gab Nvidia jährlich etwa zehn bis fünfzehn Milliarden Dollar in Taiwan aus. Jetzt geben wir jährlich einhundert, ja bis zu 150 Milliarden Dollar in Taiwan aus." Er sprach anlässlich der Eröffnung des taiwanesischen Hauptsitzes des Unternehmens, dessen Baubeginn für 2026 und die Inbetriebnahme für 2030 geplant ist, berichtete …Den vollständigen Artikel lesen
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