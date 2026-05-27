Salzgitter Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im AKTIEN Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf langfristige Investmentchancen. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, Unternehmensdaten sowie die charttechnische Entwicklung. Anders als kurzfristige Trading-Analysen richtet sich der AKTIEN Marathon insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre Einschätzungen mit fundierten Analysen abgleichen möchten.

In dieser Ausgabe steht die Salzgitter Aktie im Fokus. Neben der aktuellen Charttechnik beleuchten wir das Geschäftsmodell, die Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030 sowie Chancen und Risiken für Investoren.

- Salzgitter WKN: 620200 - ISIN: DE0006202005 - Kürzel: SZG - Symbol: SZGPF

? Drei Key Takeaways

Die Salzgitter Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und notiert charttechnisch sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullish.

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell an der SMA20 sowie an der SMA50 - solange diese verteidigt werden, bleiben Kursziele im Bereich von 74 EUR bis 77 EUR möglich.

Trotz der starken Kursentwicklung bleibt die fundamentale Ausgangslage herausfordernd, da der Konzern zuletzt Verluste verzeichnet hat und hohe Erwartungen bereits eingepreist sein könnten.

Salzgitter Aktie - Chartcheck im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart der Salzgitter Aktie ist deutlich zu erkennen, dass das Papier Ende Oktober bei 12,86 EUR ein markantes Tief ausgebildet hat. Anschließend setzte zunächst eine moderate Erholung ein, ehe ab Anfang Oktober verstärktes Kaufinteresse aufkam.

Im Zuge dieser Entwicklung konnte die Salzgitter Aktie dynamisch bis an die Marke von 60 EUR ansteigen, die in der aktuellen Handelswoche erreicht wurde.

Besonders interessant ist der nachhaltige Ausbruch über die SMA200, die aktuell bei 27,64 EUR verläuft. Nachdem dieser langfristige Durchschnitt überwunden werden konnte, entwickelte sich eine starke Aufwärtsdynamik. Zwar kam es zwischenzeitlich zu einem deutlichen Rücksetzer unter die SMA20 bei aktuell 48,39 EUR, dieser wurde jedoch unmittelbar als Kaufchance genutzt.

Solange die Salzgitter Aktie per Wochenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Potenzielle Kursziele liegen bei 74,32 EUR sowie darüber bei 76,67 EUR....

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