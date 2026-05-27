© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoByteDance will bis zu 70 Milliarden US-Dollar in KI stecken. Der TikTok-Konzern greift damit US-Techriesen direkt an.ByteDance will seine Dominanz im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Der Mutterkonzern von TikTok diskutiert laut Bloomberg Investitionen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Damit würde das chinesische Tech-Unternehmen seine Ausgaben für Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur nahezu verdreifachen. Die Gespräche seien noch vorläufig, berichteten mit den Plänen vertraute Personen. Die Investitionen könnten sich demnach auf 400 bis 500 Milliarden Yuan belaufen. ByteDance selbst äußerte sich nicht zu den Angaben. Angriff auf Microsoft, Amazon …Den vollständigen Artikel lesen
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