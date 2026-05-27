Die Schwächephase im März scheint vorerst überwunden. Belastet worden war die Auto1-Aktie insbesondere durch die geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt. Inzwischen hat sich das Papier jedoch deutlich erholt. Am Mittwoch legt die Aktie aktuell um +1,9% auf rund 22,10 € zu. Damit rückt erneut die Frage nach weiterem Kurspotenzial in den Fokus. Deutliches Wachstum zum Jahresauftakt Der Wachstumskurs aus dem Vorjahr setzte sich auch im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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