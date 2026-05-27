Schaeffler will nicht länger abhängig von der schwächelnden Autoindustrie sein und verleiht sich einen neuen Anstrich: Der fränkische Automobilzulieferer steigt in das boomende Raumfahrtgeschäft ein. Die Aktie greift bereits heute nach den Sternen und schießt zeitweise um 16 Prozent nach oben - Spitzenplatz im MDAX. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, will Schaeffler künftig sogenannte "Reaction Wheels" für den US-Satellitenbetreiber Spire Global produzieren. Diese hochkomplexen Schwungräder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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