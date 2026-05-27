Das kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedete Gebäudemodernisierungsgesetz(GModG) gefährdet das Erreichen der Klimaziele, kritisieren viele Experten. In einem Punkt bringt das Gesetz aber einen Fortschritt: Es sieht die gestaffelte Einführung einer Solarpflicht vor. Damit setzt die Bundesregierung eine Vorgabe aus der europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD, Artikel 10) um. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen. Die Pflicht lässt sich neben der Photovoltaik auch mit Solarthermie erfüllen. Verankert ist die Solarpflicht im § 106 GModG. Er verlangt, dass ab dem 1. Januar 2027 alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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