Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Gewinnserie klar fortgesetzt. Generell zeigten sich die Anleger mit Blick auf den Nahen Osten zuversichtlich. Die Anleger hofften weiterhin auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, sagte ein Händler. Nach langer Unsicherheit sehnten sich die Marktteilnehmer nun nach einer «finalen Lösung». Grundsätzlich war die Börsenstimmung zur Wochenmitte eher positiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab