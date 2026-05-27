Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch ihren vorläufigen Zwischenstand zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) vorgestellt. Er wird in den Entwurf der Rahmenfestlegung einfließen, die im Sommer nochmals "förmlich konsultiert" wird und dann bis zum Jahresende final ausgearbeitet werden soll. "Mit einer neuen Netzentgeltsystematik wollen wir die Kosteneffizienz stärken und eine faire Verteilung der Belastungen erreichen. Unsere Ziele: Kosten da veranschlagen, wo sie entstehen. Knappe Kapazitäten mit einem Preis versehen. Engpassmanagementkosten vermeiden", sagte Klaus Müller, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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