Der Schweizer Bundesrat richtet die Photovoltaik-Vergütung stärker am Markt aus: Ab dem 1. Januar 2027 dürfen die zuständigen Verteilnetzbetreiber den Solarstrom nach dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Einspeisung vergüten. Damit will die Bundesregierung Anreize schaffen, den Strom dann ins Netz zu speisen, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Bei niedrigen Preisen soll er gespeichert oder lokal verbraucht werden. Swissolar fordert mehr Transparenz bei Marktdaten Die Netzbetreiber haben alternativ aber auch die Möglichkeit, weiterhin höhere Vergütungen zu zahlen. Der Branchenverband Swissolar geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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