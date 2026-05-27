© Foto: 1Apix - VisuallyStärkstes Produktivitätswachstum, solidester Haushalt, engste Spreads. Goldman Sachs sieht Spanien als Powerhouse der Eurozone. Doch Tourismus und Politik bleiben gefährliche Schwachstellen.Trotz des anhaltenden Energiepreisdrucks hebt sich Spanien deutlich vom Rest der Eurozone ab. Die Volkswirtschaft wächst klar über ihrem langjährigen Durchschnitt, der Primärhaushalt ist so gut aufgestellt wie zuletzt 2007, und die Spreads spanischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen bleiben bemerkenswert stabil. Das sind die Kernbotschaften einer aktuellen Analyse von Goldman Sachs, die Spaniens Widerstandsfähigkeit weit über den aktuellen Energieschock hinaus begründet sieht. …Den vollständigen Artikel lesen
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