© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, incStarke Quartalszahlen, aber ein trüber Ausblick: Salesforce verfehlt die Erwartungen fürs laufende Quartal knapp. Die KI-Offensive reicht den Märkten noch nicht. Die Aktie gibt nach Vorlage der Zahlen leicht nach.Für das laufende zweite Quartal erwartet der US-Softwarekonzern Salesforce einen Umsatz zwischen 11,27 und 11,35 Milliarden US-Dollar - und liegt damit am oberen Ende knapp unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Auch die künftigen vertraglich gesicherten Erlöse enttäuschten: Die sogenannten Remaining Performance Obligations lagen bei 67,9 Milliarden US-Dollar, eine Milliarde unter den Erwartungen. Im ersten Quartal, das Ende April abschloss, konnte Salesforce den Umsatz um …Den vollständigen Artikel lesen
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