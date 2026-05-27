Widersprüchliche Signale rund um mögliche Friedensgespräche zwischen den USA und Iran haben die Wall Street am Mittwoch in Atem gehalten. Während der S&P 500 und der Nasdaq 100 nahezu unverändert aus dem Handel gingen, steht der Dow Jones auf Rekordhoch. Nachbörslich richtet sich nun der Blick auf die Zahlen von HP, Marvell, Salesforce und Snowflake.Die US-Indizes haben am Mittwoch erneut Rekordluft geschnuppert. Dem Dow Jones gelang der Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 50.835 Punkten. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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