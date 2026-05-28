Dank einer neuen Integration können Emittenten Daten virtueller Karten an Lieferanten senden, um die Einführung virtueller Karten bei Lieferanten in großem Maßstab zu automatisieren

Visa Inc. (NYSE: V), ein weltweiter Marktführer bei digitalen Zahlungen, gab heute eine Erweiterung des Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub) bekannt, um die Kommunikation zwischen Emittenten und Lieferanten weiter zu stärken und so die Skalierung virtueller Kartenprogramme zu fördern. Dank einer neuen Integration mit dem Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager) erhalten berechtigte Emittenten integrierten Zugang zu einer durchgängigen Verarbeitung, die darauf ausgelegt ist, operative Reibungsverluste zu reduzieren und das Wachstum im Geschäftskartenbereich zu beschleunigen.

Virtuelle Karten gehören zu den am schnellsten wachsenden Zahlungsmethoden im Geschäftskundenzahlungsverkehr, doch ihre Skalierung ist nach wie vor komplex. Emittenten sehen sich häufig mit fragmentierten Anbindungen ihrer Lieferanten konfrontiert, während die Lieferanten manuelle Abgleiche und uneinheitliche Zahlungsströme bewältigen müssen. Indem Visa die Netzwerke von Emittenten und Lieferanten zusammenführt und den Zugriff auf den Visa AR Manager in den VCS Hub integriert, vereinfacht das Unternehmen diese Verbindungen und ermöglicht stärker automatisierte, nahtlose Zahlungserlebnisse im gesamten Ökosystem.

Förderung des Wachstums von Emittenten über eine einheitliche Plattform für Geschäftskundenzahlungen

Der im Jahr 2025 eingeführte VCS Hub ist eine weltweit verfügbare Plattform, die Emittenten dabei hilft, über eine einzige, skalierbare Integration zahlreiche Anwendungsfälle bei Geschäftskundenzahlungen abzudecken. Die Vereinheitlichung der Netzwerkfunktionen von Visa erleichtert es den Emittenten, die technische Komplexität zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und virtuelle Kartenprogramme in ihrem gesamten Geschäftskundenportfolio effizienter zu skalieren.

"Emittenten verzeichnen eine starke Nachfrage nach Geschäftskundenlösungen, doch die Skalierung dieser Programme kann unverhältnismäßig komplex sein", betont Gloria Colgan, Senior Vice President, Global Product, Commercial Solutions, bei Visa. "Der Visa Commercial Solutions Hub mindert diese Reibungsverluste und vereinfacht die Kontaktaufnahme mit Lieferanten, die schnellere Bereitstellung neuer Funktionen sowie die Förderung eines nachhaltigen Wachstums im Bereich der Geschäftskundenzahlungen."

Automatisierung vorantreiben, Skalierung vereinfachen

Visa AR Manager, der auf proprietären KI-Funktionen basiert, ist bereits in 69 Regionen verfügbar und beseitigt wichtige operative Hindernisse, die die Einführung virtueller Karten bislang erschwert haben. Dank dieser Integration können Emittenten über Visa AR Manager Zahlungen mit virtuellen Karten im Namen ihrer Geschäftskunden vornehmen. Visa AR Manager stellt Lieferanten einen Automatisierungsdienst für virtuelle Karten zur Verfügung, der manuelle Eingriffe minimiert, den Abgleich beschleunigt und so das Betriebskapital der Lieferanten potenziell verbessert.

Erste Anwender von Visa AR Manager verzeichnen bereits messbare Ergebnisse, darunter Effizienzsteigerungen durch eine stärkere Automatisierung. Ein Kunde berichtete von einer Senkung der Forderungslaufzeit um 89 %, erzielte einen Nettonutzen von 300 Basispunkten und ermöglichte eine vollautomatische Verarbeitung virtueller Karten innerhalb von weniger als zwei Wochen nach der Implementierung.

"Visa Accounts Receivable Manager sorgt für eine echte End-to-End-Automatisierung von Geschäftskundenzahlungen", erklärt Abhishek, Global Head of B2B Acceptance bei Visa. "Indem wir den Austausch von Zahlungs- und Rechnungsdaten zwischen Emittenten und Lieferanten optimieren, helfen wir dabei, das volle Wachstumspotenzial von Programmen für virtuelle Karten auszuschöpfen."

Verfügbarkeit

Die integrierte Funktion für Emittenten wird voraussichtlich im September 2026 eingeführt und steht berechtigten VCS Hub-Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, vorbehaltlich der geltenden Bedingungen und der geografischen Verfügbarkeit.*

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub)?

Der Visa Commercial Solutions Hub ist eine weltweit verfügbare, einheitliche Plattform, die Emittenten den Zugang zu Visa- und Partnerfunktionen über eine einzige Integration ermöglicht. Er bietet Zugang zu einem wachsenden Angebot an Visa-Funktionen und Partnerlösungen und vereinfacht die Einführung und Skalierung von Geschäftskartenprogrammen.

Was ist Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager)?

Mit Visa AR Manager können Kartenaussteller im Namen ihrer Firmenkunden Daten zu virtuellen Karten an Lieferanten übermitteln, die sich für den Visa AR Manager-Dienst angemeldet haben. Für angemeldete Lieferanten automatisiert Visa AR Manager die Prozesse im Debitorenbuchhaltungsbereich, indem der Austausch von Zahlungs-, Überweisungs- und Rechnungsdaten optimiert wird. Die Plattform wurde entwickelt, um den manuellen Aufwand für Abgleiche zu minimieren und die Zahlungseffizienz zu steigern.

Was ist neu bei dieser Veröffentlichung?

Visa integriert den Visa AR Manager-Dienst für Emittenten direkt in den VCS Hub. Auf diese Weise erhalten berechtigte Emittenten einen integrierten Zugang zu umfassenden Funktionen für die Verarbeitung und Abstimmung virtueller Karten über eine einzige Plattform.

Wie profitieren Emittenten davon?

Emittenten können die technische Komplexität verringern, die Markteinführungszeit verkürzen und Programme für virtuelle Karten effizienter skalieren. Außerdem trägt die Integration dazu bei, die Lieferantenunterstützung und die Performance des Programms insgesamt zu verbessern.

Welche Vorteile ergeben sich für Lieferanten?

Lieferanten profitieren von konsistenteren, automatisierten Zahlungs- und Abgleichsprozessen. Dies kann den manuellen Aufwand reduzieren, die Transparenz des Cashflows verbessern und die Zahlungszyklen verkürzen.

Inwiefern fördert die Integration die Akzeptanz virtueller Karten?

Indem die Anbindung von Lieferanten vereinfacht und Zahlungs- sowie Abgleichsabläufe automatisiert werden, beseitigt die Integration wesentliche operative Hindernisse, die in der Vergangenheit die flächendeckende Einführung virtueller Karten erschwert haben.

Welche Rolle spielt KI in Visa AR Manager?

Visa AR Manager nutzt proprietäre KI-Funktionen, um Zahlungen mit Rechnungen abzugleichen, den Abgleich zu optimieren und Ausnahmen zu reduzieren. Dadurch wird die allgemeine Verarbeitungseffizienz verbessert.

Wo ist die Integration von Visa AR Manager mit dem VCS Hub erhältlich?

Die Integration von Visa AR Manager wird weltweit in 69 Regionen verfügbar sein, in denen Visa AR Manager bereits angeboten wird.

Wann wird die integrierte Funktion verfügbar sein?

Die integrierte VCS Hub- und Visa AR Manager-Funktion für Emittenten wird voraussichtlich im September 2026 auf den Markt kommen, vorbehaltlich der geografischen Verfügbarkeit.

Wer kann auf diese Funktion zugreifen?

Die Integration wird für berechtigte Bestandskunden von VCS Hub, die Emittenten sind, ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Die Verfügbarkeit für andere Kunden richtet sich nach den kommerziellen Vereinbarungen und den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Welche Ergebnisse konnten die ersten Anwender von Visa AR Manager erzielen?

Frühanwender berichten von beträchtlichen Effizienzsteigerungen, unter anderem einer Reduzierung der Forderungslaufzeit um bis zu 89 %, messbaren finanziellen Vorteilen sowie der Möglichkeit, innerhalb weniger Wochen eine vollautomatische Verarbeitung virtueller Karten zu implementieren.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Berechtigte Emittenten sind verpflichtet, den Nutzungsbedingungen des VCS Hub, den produktspezifischen Bedingungen des VCS Hub für den Visa AR Manager sowie weiteren Bedingungen, die sich nach dem Zugangsweg zum VCS Hub richten, zuzustimmen: B2B-Payables-Bedingungen (bei Batch-Datei oder Online-Zugang), Bedingungen für integrierte Zahlungen (bei Integration in ein ERP-System) oder die geltenden Bedingungen der Visa Developer Platform/VDP (bei API-Nutzung). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Visa.

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