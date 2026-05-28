An der Börse wird das große Geld oft nicht mit den offensichtlichen Gewinnern verdient, sondern mit Unternehmen, die kaum jemand auf dem Zettel hat. Wenn Enttäuschung, Skepsis und tiefe Kurse dominieren, entstehen häufig die spannendsten Turnaround-Storys. Denn sollten operative Probleme gelöst werden, neue Wachstumstreiber entstehen oder plötzlich Übernahmefantasie aufkommen, können selbst abgestürzte Aktien überraschend schnell wieder zünden. Drei spannende Titel, bei denen vieles für eine Wende spricht: Exasol, SGL Carbon und A.H.T. Syngas.Den vollständigen Artikel lesen ...
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