Wer an den US-Einzelhandel denkt, dem fallen sofort Giganten wie Walmart, Costco oder Home Depot ein. Doch abseits der großen Metropolen hat ein Spezialist ein wahres Imperium aufgebaut, das auf den ersten Blick fast schon langweilig wirkt - aber genau das macht es für uns Value-Investoren so spannend: Tractor Supply Company (Ticker: TSCO). Freunde, die im Hudson Valley unweit von New York City leben, gehen dort oft einkaufen. Zuletzt haben sie 12 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer