Recycling soll die Rohstoffversorgung der Energiewende sichern. Doch die strukturellen Defizite auf den Metallmärkten bleiben bestehen. Doch Kupfer und andere Metalle bleiben oft jahrzehntelang gebunden. von Matt Lodge, Investmentstratege Global X ETFs Die globalen Rohstoffmärkte stehen unter Druck, und dies aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Geopolitische Spannungen, strukturell steigende Nachfrage und fragile Lieferketten führen dazu, dass einzelne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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