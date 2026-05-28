Jahr für Jahr landen Unmengen an Abfall in den Ozeanen und gefährden dort die Tierwelt. Eine neue Untersuchung von Forschern identifiziert nun die Hauptschuldigen. Dabei zeigt sich auch, welche Massnahmen der Politik bereits Wirkung zeigen. Plastikflaschen, Snackverpackungen und Tüten gehören an vielen Küsten weltweit inzwischen dazu. Kein Wunder, denn pro Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt - und vom Festland über Flüsse bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab