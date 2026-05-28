1,1 Milliarden Dollar, ein Pentagon-Wettfliegen im Juni, und dieser Kanadier ist mittendrin

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Die Drohnenbranche leidet an einem strukturellen Problem. Viele Hersteller, aber kaum einer liefert das Gesamtpaket aus Hardware, Betrieb und Wartung aus einer Hand. Volatus Aerospace hat sich genau dort positioniert.

Aus einem kommerziellen Dienstleister für Pipeline-Inspektionen und Offshore-Logistik wuchs ein Anbieter, der zunehmend auch im Verteidigungssegment relevant wird. Mit einer eigenen Produktion in Mirabel, einer Autonomie-Software und frischen Erfolgen bei US-amerikanischen und NATO-Programmen zeigt das Unternehmen, dass die Skalierungsphase begonnen hat.

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Das Unternehmen

Wer heute durch die Reihen kleinerer Luftfahrtfirmen streift, findet schnell Drohnenbauer mit beeindruckenden Visualisierungen. Selten stößt man auf eines, das bereits im kommerziellen Maßstab operiert. Noch seltener auf eines, das gleichzeitig eigene Fluggeräte entwickelt, produziert und im echten Einsatz betreibt. Genau diese Lücke füllt Volatus Aerospace.

Der kanadische Konzern ist kein klassischer Hardwareverkäufer. Das Management spricht von einer integrierten Plattform und die Zahlen untermauern das. Rund 28 bemannte Flugzeuge und über 100 Drohnen sind in Kanada, den USA, Großbritannien und Südamerika unterwegs. Jährlich kommen so etwa 1,7 Mio. km Pipeline-Überwachung zusammen, dazu Zehntausende von Inspektionen an Versorgungseinrichtungen. Diese kommerziellen Aktivitäten sind nicht einfach nur eine Cash-Cow. Sie liefern echte Einsatzdaten und kontinuierliche Feldvalidierung für die eigenen Systeme. Das ist ein Vorteil, den viele Wettbewerber nicht vorweisen können.

Der natürliche Schritt in die Verteidigung

Bemerkenswerterweise startete Volatus Aerospace nie als klassisches Rüstungsunternehmen. Die Verteidigungssparte wuchs organisch aus dem zivilen Geschäft. Als die Nachfrage nach Aufklärungsdrohnen und Trainingslösungen stieg, konnte das Unternehmen auf bestehende Betriebsstrukturen zurückgreifen. Heute ist der Verteidigungsanteil am Umsatz zwar noch überschaubar, aber er wächst rasant. Europa und Großbritannien verzeichneten zuletzt ein Umsatzplus von 150% im Jahresvergleich. NATO-Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, und Drohnen haben sich als modernes Kriegswerkzeug etabliert.

Kanada selbst treibt den Wandel mit einer neuen Verteidigungsindustriestrategie voran. Rund 70% der Beschaffungsaufträge sollen künftig an heimische Firmen gehen, insgesamt sind umgerechnet etwa 70 Mrd. CAD über die nächsten zehn Jahre eingeplant. Unbemannte und autonome Systeme wurden offiziell als strategische Kernfähigkeit eingestuft. Volatus sitzt mit seinem Produktionsstandort in Mirabel, Quebec, genau in der Mitte dieser Entwicklung.

Technologische Basis und aktuelle Durchbrüche

Technologisch steht die sogenannte V-Cortex AI im Zentrum - eine Autonomie- und Kontrollebene, die Flugzeugsensorik, Fernsteuerung und Missionsausführung verbindet. Entscheidend aus strategischer Sicht ist, dass V-Cortex nicht an die eigene Hardware gebunden ist, sondern sich auch mit Technologien Dritter integrieren lässt. Das System ist winzig, etwa 3,5 mal 3,5 cm bei unter 15 g, und beherrscht unter anderem Navigation ohne GPS, Bordentscheidungen und Multi-Domain-Betrieb. Im Mai 2026 wurde die Plattform auf der CANSEC-Messe der Öffentlichkeit vorgestellt, ein klares Signal, dass die Entwicklungsphase abgeschlossen ist.

Der große Wurf: Das US Drone Dominance Program

Parallel dazu erreichte Volatus eine Nachricht, die für Investoren kaum zu unterschätzen ist. Das Unternehmen wurde für die nächste Runde des US-amerikanischen Drone Dominance Program (DDP) ausgewählt. Dieses Programm ist kein gewöhnlicher Beschaffungsvorgang. Gestartet aus einem Memorandum von Verteidigungsminister Hegseth im Juli 2025 mit dem Titel "Unleashing US Military Drone Dominance", zielt es auf eine inländische Lieferkette, die bis 2027 mehr als 200.000 kostengünstige Drohnen produzieren kann. Das Gesamtvolumen über 4 Phasen beträgt rund 1,1 Mrd. USD.

Statt Papieranträgen entscheiden live geflogene Wettbewerbe, sogenannte Gauntlets, die von Militärpiloten unter realen Bedingungen bewertet werden. Die erste Runde, Gauntlet I, lief im Februar 2026 in Fort Benning mit 25 Anbietern und führte zu Aufträgen über etwa 150 Mio. USD.

Nun steht Phase II an, Gauntlet II. Hier werden mindestens 300 Mio. USD an Prototypen-Aufträgen vergeben. Das Ziel sind 30.000 Drohnen zu Festpreisen, wobei 4.500 USD pro Einheit für Langstreckenmodelle, 3.500 USD für Nahbereichsvarianten und 3.250 USD pro Kamikazedrohne vorgesehen sind. Nach Gauntlet II, Phase 4, erhalten etwa 5 Anbieter pro Missionsbereich Abnahmen. Der Bestplatzierte kann bis zu 8.000 Einheiten liefern, der letzte weiterkommende Anbieter immerhin noch 4.000 Einheiten.

Volatus bewirbt sich in "Mission Area A - Long Range Strike". Das bedeutet Aufklärung und Zielbekämpfung über 5-20 km, Flüge ausserhalb der Sichtlinie (BVLOS) und eine Nutzlast von mindestens 2 kg. Hinzu kommen Anforderungen an Allwetter-, Schwachlicht- und elektronische Kampfführung, also Betrieb unter Funk- und GPS-Störung.

Der Weg zu diesen Aufträgen ist klar strukturiert. Nach erfolgreicher Bewerbung (Phase 1) folgt die Qualifikation (Phase 2). Genau das steht für Volatus als Nächstes an. Vom 8. bis 20. Juni 2026 findet der sogenannte Qualifier auf dem Camp Grayling in Michigan statt. Etwa 10 Anbieter pro Missionsbereich ziehen danach in die nächste Runde. Wer weiterkommt, erhält einen Festpreisauftrag über 120 Drohnen (Phase 3), pünktliche Lieferung ist Pflicht. Die finale Entscheidung fällt Ende August 2026 bei Gauntlet II, wo ungeskriptete Szenarien von ausgebildeten Soldaten geflogen werden. Bewertet werden Flugleistung, Operator-Feedback und die Produktionsfähigkeit.

Ein entscheidender Punkt für Volatus sind die verschärften Lieferkettenregeln. Batterien und Motoren müssen aus nicht mit Sanktionen belegten, verbündeten Ländern kommen. Volatus' Fußabdruck in Kanada, Großbritannien und Norwegen erfüllt diese Anforderungen. Das ist ein Vorteil, den viele reine US-Hersteller nicht bieten können.

Finanzielles Fundament und Pipeline

Trotz dieser Ambitionen steht das Unternehmen auf soliden Beinen. Das Geschäftsjahr 2025 brachte 34 Mio. CAD Umsatz, ein Wachstum von 26%. Die Bruttomarge verbesserte sich von 26 auf 32%. Im 1. Quartal 2026 wurde mit 35% die höchste Q1-Marge der Firmengeschichte erreicht, bei 5,6 Mio. CAD Umsatz. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Umsatz im 1. Quartal saisonal typisch eher schwächer ist. Die Mischung aus Hardware (46%) und Dienstleistungen (54%) ist ausgewogen.

Die Kasse ist mit 31,7 Mio. CAD gut gefüllt, das Working Capital liegt bei 36,4 Mio. CAD. Das Management sowie Insider halten rund 21% der Anteile und kein einziger Insider hat seit der Gründung vor sechs Jahren Aktien verkauft. Das schafft eine andere Form der Verbindlichkeit.

Die mittelfristige Perspektive wird dominiert von einer Auftragspipeline, die Analysten auf über 600 Mio. CAD beziffern. Allein das Borealis-Projekt der kanadischen Regierung in Höhe von 70 Mio. CAD für Arktisdrohnen, sowie laufende NATO-Trainings- und ISR-Programme untermauern das Potenzial.

Die Aktie notiert aktuell bei 0,73 CAD.

Chart Volatus Aerospace, Stand 26.05.2026, Quelle: Refinitiv

Volatus Aerospace steht an der Schwelle zu einer neuen Wachstumsphase. Das Unternehmen hat sich vom reinen Dienstleister zu einem integrierten Anbieter entwickelt, der sowohl im zivilen als auch im militärischen Drohnensektor Gewicht bekommt. Mit dem V-Cortex-System und der Teilnahme am US Drone Dominance Program, inklusive des bevorstehenden Qualifiers in Camp Grayling, sind die Weichen für potenziell millionenschwere Rahmenverträge gestellt. Analysten sehen Kurspotenzial. Stifel und Canaccord Genuity nennen je 1,00 CAD, Ventum Capital Markets 0,95 CAD, Desjardins 1,10 bis 1,25 CAD und Maxim Group 1,25 CAD. Die nächsten Wochen könnten entscheidend sein.



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