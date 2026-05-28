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Wer Novo Nordisk in den letzten Monaten beobachtet hat, kennt das Auf und Ab dieser Aktie. Der dänische Pharmakonzern, jahrelang gefeierter Star der Branche, geriet schon im Sommer 2024 nach einem Höchststand bei knapp 140 Euro, unter Druck. Doch das Blatt scheint sich derzeit wieder zum Guten zu wenden. Neue Studiendaten zeigen, dass das Unternehmen längst mehr ist als nur der GLP-1-Riese hinter Ozempic und Wegovy. Novo Nordisk denkt größer. Und das könnte die Aktie beflügeln. Die Charttechnik sendet erste Lebenszeichen. Analysten sehen Potenzial nach oben. Und strategisch baut das Unternehmen an einem zweiten Standbein, das den Markt wieder versöhnlich werden lässt. Was steckt dahinter, und lohnt sich jetzt ein genauerer Blick? Jetzt oder nie!

Neues Feld, neue Chancen: Herzentzündung als Milliarden-Markt

Auf dem Europäischen Atherosklerose-Kongress in Athen hat Novo Nordisk zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Die sogenannte POSEIDON-Studie wertete Daten von knapp 19.000 Patienten aus 18 Ländern aus. Das Ergebnis ist durchaus interessant und bemerkenswert. Zwei von fünf Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigen trotz optimaler Behandlung erhöhte Entzündungswerte. Diese stille Gefahr ist ein unabhängiger Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. Novo Nordisk hat diesen Markt im Blick und entwickelt eine potenziell völlig neue Therapieform, die genau hier ansetzt. Die europäischen und amerikanischen Herzgesellschaften haben Entzündungsmarker längst in ihre Leitlinien aufgenommen. Der Markt existiert also und Novo Nordisk positioniert sich darin früh. Hinzu kommt: Die Wegovy-Pille erhielt zuletzt in der EU grünes Licht, inklusive einer neuen Hochdosis-Variante mit beeindruckendem Gewichtsverlust von über 20 Prozent in Studien. Europa bleibt damit ein Wachstumsmarkt, mit Vorsprung vor dem Wettbewerb.

Charttechnik

Das Chartbild von Novo Nordisk zeigt zuletzt eine Erholungstendenz. Von einem Mehrjahrestief bei rund 30 Euro hat sich die Aktie inzwischen deutlich gelöst und notiert aktuell um die 38 Euro. Das ist schon mehr als nur eine kleine technische Gegenbewegung. Entscheidend wird jetzt die Marke von 40 Euro, sie ist die nächste psychologische Hürde. Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, rückt die Zone um 42 Euro in den Fokus. Denn genau dort verläuft der 200er SMA. Wer an der Börse auf Trends setzt, weiß: Ein Schlusskurs oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts wäre ein deutliches Signal für einen neuen Aufwärtstrend. Die Aktie hat in den vergangenen vier Wochen bereits deutlich zugelegt. Das Fundament für weitere Schritte ist gelegt. Kursziel könnte danach die Marke bei 50 oder gar 60 Euro sein.

Was tun?

Wer Novo Nordisk jetzt anschaut und bewertet, bekommt ein gemischtes Bild, aber kein schlechtes, sondern eher ein positives. Die Aktie hat sich von ihren Tiefs erholt, die Pipeline wächst, und das Unternehmen tut gut daran, sich nicht allein auf den GLP-1-Hype zu verlassen. Die POSEIDON-Daten sowie die Fortschritte bei MASH zeigen, dass Novo Nordisk strategisch denkt. Ja, der Generikadruck bei Ozempic in Brasilien und Indien ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, Eli Lilly holt auf. Aber die Marktgröße für Adipositas-Therapien allein in den USA wird bis 2036 auf fast 100 Milliarden US-Dollar geschätzt, da ist Platz für zwei oder noch mehr starke und große Spieler. Der Durchschnittskurs der Analysten liegt zwar nur bei rund 41,50 Euro, was zwar weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert, aber eher kleineres. Wer langfristig denkt, findet im Bereich zwischen 36 und 39 Euro eine interessante Einstiegszone. Wie gesagt, wenn die 42 Euro überwunden wird, steht die Tür nach oben offen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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